Résultat des législatives à Nantes : le verdict des résultats EN DIRECT

19:05 - Nantes : importante participation aux élections législatives 2024 Comment ont voté les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? À Nantes, le pourcentage de participation au 1er round des législatives 2024 a atteint 71,78%, plus important de 14 points que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, parmi les 198 798 personnes en âge de voter à Nantes, 57,18% étaient allées voter. Le taux de participation était de 53,38% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

19:00 - La préfecture de Nantes anticipe des manifestations sous haute-tension La préfecture de Nantes a pris ses précautions devant l'estimation de plusieurs centaines à milliers de personnes qui pourraient manifester dans la cité des ducs, à l'issue de ce second tour des élections législatives. Un arrêté préfectoral, publié ce 4 juillet, interdit d’ailleurs le port et le transport d’objets pouvant constituer une arme, d’artifices de divertissement, et de carburant, ce dimanche 7 juillet à Nantes.

18:37 - Un appel à la manifestation dès 19 heures à Nantes, de gros débordements pressentis La place de Bretagne à Nantes pourrait être le théâtre de gros débordements ce dimanche soir. Sur les réseaux sociaux le message "Quels que soient les résultats, prenons la rue" circule ces derniers jours pour appeler à manifester à partir de 19 heures ce dimanche 7 juillet. Selon les services de renseignement cités par l'AFP, la ville de Nantes fait partie des villes qui constituent de "réels risques de troubles à l’ordre public après le second tour avec à la fois des rassemblements qui pourraient donner lieu à des incidents mais aussi des risques d’affrontements entre des groupes antagonistes". A l'issue du 1er tour, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées dans les rues pour manifester et des affrontements avaient éclaté autour de la rue du Calvaire et de la place Aristide Briand, avec des tirs de mortiers d’artifices contre les forces de l’ordre qui avaient dû faire l'usage de grenades lacrymogènes.

18:33 - Les nouveaux trams ne circuleront pas à Nantes en raison des débordements éventuels Ce dimanche 7 juillet, les syndicats et la Semitan, l’opérateur métropolitain des transports en commun, ont pris la décision de ne pas faire circuler les nouvelles rames de tramways à Nantes, par crainte de débordements après les résultats des élections législatives. Le réseau de bus et tram pourrait également être totalement arrêté en fonction de l'ampleur des manifestations.

18:04 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Nantes demeure la participation L'une des clés des législatives est incontestablement l'ampleur de l'abstention. Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Nantes était de 71,78%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,86% au premier tour et 53% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Nantes aujourd'hui ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 196 999 personnes en âge de voter dans la ville, 71,1% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 75,5% au premier tour, c'est-à-dire 148 738 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Nantes.

17:00 - Quel est le taux de participation à 17h en Loire-Atlantique ? Ils sont 63,67% des électeurs à avoir voté au 2e tour des législatives dans le département de Loire-Atlantique à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus qu'au niveau national où 59,71% des personnes ont participé au scrutin.

16:24 - Quel taux de participation à 12h pour ce deuxième tour des élections législatives ? 24,61 % des électeurs ont voté à midi dans le département de la Loire-Atlantique à ce second tour des législatives selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Au niveau national, le taux de participation est légèrement supérieur, avec 26,63% des électeurs français qui se sont déplacés aux urnes.

16:13 - Démographie et politique à Nantes, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale législative, Nantes est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 30,17% de cadres pour 323 204 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 30 611 entreprises, Nantes offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 16,14% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 17,5% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 28 788 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2605,72 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. À Nantes, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.