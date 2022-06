En direct

19:41 - Pour la Nupes, les 16,26% de Jean-Luc Mélenchon à Courchelettes convoités Les électeurs de Courchelettes avaient offert 16,26% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re manche de la dernière présidentielle 2022. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,27% et 1,13% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 3,4% à gauche de l'échiquier, et donc 19,66 en comptant les voix de Mélenchon.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Courchelettes ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Courchelettes, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 42,34% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 21,17%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,26% et Éric Zemmour à 5,99%. Les tendances nationales des dernières semaines modifieront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives à Courchelettes au 1er tour. Or la majorité présidentielle a vu son score reculer tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Courchelettes L'une des clés des élections législatives 2022 sera immanquablement la participation à Courchelettes. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid serait de nature à priver les isoloirs de leurs électeurs à Courchelettes (59552). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,24% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,08% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Courchelettes aux élections législatives ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Pendant les élections législatives de 2017, le taux de participation avait représenté 42,97% au premier tour au niveau de Courchelettes, à comparer avec une participation de 39,66% pour le second round.