En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 14% et 19% à Corbehem pour le Nouveau Front populaire ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 5,1% à Corbehem. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 14% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Corbehem, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 19,75% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Corbehem en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 18 points à Corbehem entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 50% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à Corbehem début juin Il y a une élection qui est depuis venue tourner la page. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections du Parlement européen à Corbehem. Ladite liste a attiré 61,78% des voix, face à Valérie Hayer à 9,95% et Raphaël Glucksmann à 5,1%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Corbehem au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Il faut retenir que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 45,88% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 19,51% et 17,03%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 65,94% contre 34,06%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives 2022 à Corbehem Regarder le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Corbehem au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Pas-de-Calais, c'est Emmanuel Blairy qui arrivait en tête au premier tour avec 46,08%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 64,77%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,23%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Corbehem Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Corbehem, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 932 logements pour 2 266 habitants, la densité de la ville est de 901 hab/km². Ses 61 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,91%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 25,08% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 33,59% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1,60 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Corbehem incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Corbehem Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des législatives à Corbehem ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,44% au premier tour et seulement 42,67% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Corbehem ? En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 484 personnes en âge de voter dans la localité, 75,47% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 78,91% au second tour, ce qui représentait 1 171 personnes.