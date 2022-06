Résultat de la législative à Douai : en direct

12/06/22 17:06

Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'étude des résultats des scrutins passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, sur les 26 654 inscrits sur les listes électorales à Douai, 63,93% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 60,41% pour le deuxième tour.

La majorité a vu son score reculer tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront probablement une résonnance à Douai au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Douai avec 28,07% des suffrages exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 27,3%, au-dessus de Emmanuel Macron à 23,86% et Éric Zemmour à 5,84%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,1% des votes au premier tour à Douai, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui fut le 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 et l'actuel locataire de l'Elysée avaient obtenu 27,3% et 23,9% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en décrochant 52,8% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 47,2% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Douai ( Nord ) seront incités à participer aux élections législatives comme tous les Français.