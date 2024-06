Résultat des législatives à Sin-le-Noble : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des électeurs de la Nupes à Sin-le-Noble ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 6,98% à Sin-le-Noble. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble conséquente à Sin-le-Noble. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sin-le-Noble, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 34,82% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ?

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Sin-le-Noble en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible que le RN arrive à près de 42% à Sin-le-Noble ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 49,19% à Sin-le-Noble le 9 juin dernier Il y a une élection qui est depuis venue tourner la page. 49,19% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Sin-le-Noble, contre Manon Aubry à 14,15% et Valérie Hayer à 8,51%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec pas moins de 2249 habitants de Sin-le-Noble passés par les urnes.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Sin-le-Noble au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. La commune de Sin-le-Noble avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022. La cheffe du Rassemblement national écrasait le match avec 37,84% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 24,93% et 18,9% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 4,73% des suffrages pour sa part. La candidate du RN avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 59,89%.

12:32 - Alain Bruneel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives il y a deux ans à Sin-le-Noble Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Sin-le-Noble, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 34,11% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 34,82% pour Alain Bruneel (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 51,55%. Alain Bruneel remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sin-le-Noble A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Sin-le-Noble regorge de diversité et d'activités. Avec ses 15 603 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 638 entreprises, Sin-le-Noble est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (29,3%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 598 résidents étrangers, représentant 3,87% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 236 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,72%, annonçant une situation économique mitigée. Sin-le-Noble incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Sin-le-Noble : scrutin en cours Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Durant les européennes du mois de juin 2024, sur les 10 859 inscrits sur les listes électorales à Sin-le-Noble, 56,87% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 54,67% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,17% au premier tour. Au second tour, 61,13% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Sin-le-Noble cette année ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 10 745 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 32,5% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 33,06% au second tour.