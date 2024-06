La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Waziers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 44,73% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 4,49% à Waziers pour les élections continentales. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 36% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Le RN pourrait atteindre près de 40% à Waziers lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les élections européennes se reproduit localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la localité.

Revenir quelques semaines en arrière semble également logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 904 électeurs de Waziers ont en effet été séduits par la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, a cumulé 42,3% des votes devant Manon Aubry à 25,78% et Léon Deffontaines à 6,13%.

Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,27% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Waziers. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 34,94% et Emmanuel Macron troisième avec 13,21%. Fabien Roussel prenait la quatrième place avec seulement 6,09% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 58%, devant Emmanuel Macron à 42%.

11:02 - Comment la composition démographique de Waziers façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Waziers, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 26,89% peut agir sur les espérances des habitants en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 1727 habitants/km² et 39,56% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 848 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (22,73%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,38%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Waziers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,87% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.