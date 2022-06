Résultat de la législative à Entre-Deux : en direct

12/06/22 11:28

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de suivre cette 1re étape des législatives à Entre-Deux, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Se trouvent en lice 13 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Quel candidat fixeront en tête des résultats des législatives en 2022 les habitants d'Entre-Deux à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 36% des suffrages au premier tour à Entre-Deux. L'ex-député européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 31% et 17% des votes. Les résultats nationaux avaient toutefois poussé les votants d'Entre-Deux à jeter leur dévolu sur un autre favori pour le second tour. Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en décrochant 66% des suffrages face à Emmanuel Macron (34%). La nouvelle coalition de partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des administrés de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ?