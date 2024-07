Résultat des législatives 2024 à Saint-Louis : les premiers chiffres du 2e tour

Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des consultations politiques passées. Comme noté dans le précédent post, le taux d'abstention au premier round des élections législatives à Saint-Louis a atteint 64,5%, plus bas de 18 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 82,1% au sein de Saint-Louis (974), contre un taux d'abstention de 80,16% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Louis

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Louis mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 541 habitants par km² et un taux de chômage de 35,75%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 15 342 €/an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (14,24%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (17,56%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Louis mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,46% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.