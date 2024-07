Résultat des législatives 2024 au Tampon : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le Tampon : législatives et dynamiques démographiques

La composition démographique et socio-économique du Tampon détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 44,74% de population active et une densité de population de 461 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 34,2% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 639 euros par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (29,4%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,51%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,37% au Tampon, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.