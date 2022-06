Résultat de la législative à Épernay : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Épernay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Épernay ? Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Épernay au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Al'issue de la dernière élection, à Épernay, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote avec 29,34% des voix, devant Marine Le Pen à 27,78%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 18,41% et Éric Zemmour à 6,59%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Épernay demeure la participation À Épernay, la participation constituera indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 14 943 personnes en âge de voter au sein de la ville, 64,0% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 63,78% au premier tour, c'est-à-dire 9 531 personnes. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine pourrait potentiellement détourner l'attention des habitants d'Épernay du vote. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Épernay ? L'étude des résultats des consultations politiques antérieures permet de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, parmi les 14 967 personnes en âge de voter à Épernay, 64,96% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 59,97% au round deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Épernay pour ces législatives 2022 L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Épernay et il n'est pas trop tard pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Épernay

Les élections législatives 2022 auront lieu à Épernay comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste Antoine Jacquet Les Républicains Jennifer Marc Rassemblement National Thomas Adnot Reconquête ! Johanna Jabbour Droite souverainiste Charlotte Cormerais Divers extrême gauche Bertrand Debarle Divers Chantal Berthelemy Nouvelle union populaire écologique et sociale Sonia d'Orgeville Ecologistes Eric Girardin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Épernay : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 22 810 citoyens d'Épernay (51) seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat désigneront-ils ? Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29% des suffrages au premier tour à Épernay, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28% et 18% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Épernay avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 54% des suffrages, cédant donc 46% des suffrages à Marine Le Pen.