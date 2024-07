Résultat des législatives 2024 à Sillery (51500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la gauche à Sillery ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a obtenu plus de 28% des votes au niveau de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,09% des voix à Sillery. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 19,17% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,26% pour Yannick Jadot, 1,32% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Sillery fait partie des rares zones où le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Sillery semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel résultat final à Sillery pour Ensemble ce dimanche soir ? Le score du RN sera ainsi scruté à la loupe à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Sillery, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 28,18% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 33,33% pour Eric Girardin (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (56,09%). Eric Girardin s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN à ce stade Avec 41,75% des votes, Maxime Michelet (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Sillery, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Eric Girardin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Chantal Berthélémy (Front populaire) avec respectivement 36,58% et 18,09% des votants. Maxime Michelet était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Marne dans son ensemble, avec cette fois 43,84%, devant Eric Girardin avec 31,92% et Chantal Berthélémy avec 18,82%.

19:21 - Législatives 2024 à Sillery : une participation inattendue ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 860 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Sillery, le pourcentage de participation au 1er round des législatives 2024 a été de 69,7%, dépassant celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 55,11% des électeurs de Sillery (51). La participation était de 54,81% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - À Sillery, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives ? L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le taux de participation. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Sillery s'élevait à 30,3%. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,51% des votants de la ville. L'abstention était de 22,27% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,53% au premier tour et 51,53% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle sont par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Sillery.

17:29 - Les enjeux locaux de Sillery : tour d'horizon démographique Dans la commune de Sillery, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,23% et une densité de population de 190 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,62%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 714 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,55%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,31%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,09% à Sillery, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.