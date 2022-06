Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si la dernière présidentielle s'était déroulée seulement à Évry-Courcouronnes, le candidat LFI ayant atteint 50,08% des suffrages dans la cité. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,99% et 1,12% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 54,19% à Évry-Courcouronnes pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Évry-Courcouronnes, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ?

Lors de la dernière élection, à Évry-Courcouronnes, Jean-Luc Mélenchon figurait en tête de l'élection présidentielle avec 50,08% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,61%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 11,54% et Éric Zemmour, quatrième à 3,69%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront probablement bouleverser ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or la majorité a baissé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.