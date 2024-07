Résultat des législatives 2024 à Ris-Orangis : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Ris-Orangis

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ris-Orangis se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 29 825 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 686 entreprises démontrent une économie florissante. Dans l'agglomération, 24,09% des résidents sont des enfants, et 17,34% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 6 093 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 13,92%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2243,17 euros par mois. À Ris-Orangis, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.