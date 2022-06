En direct

18:56 - Quel verdict pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Eybens ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats d'Eybens. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,03% et 2,58% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 35,2% à Eybens pour ce premier tour.

16:30 - À Eybens, des sondages tout aussi justes qu'en France ? La majorité LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Eybens ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Avec 28,12% des votes exprimés, au premier tour à Eybens cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 25,59%, devançant Marine Le Pen à 18,34% et Yannick Jadot à 7,03%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Eybens La participation constituera l'une des grandes inconnues des législatives 2022 à Eybens. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,36% au sein de la ville, contre un taux de participation de 77,7% au premier tour, ce qui représentait 5 469 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les prix du pétrole et du gaz seraient de nature à priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Eybens.

11:30 - À Eybens, le score de l'abstention aux élections législatives sera un élément clé Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? En 2017, durant les législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 50,64% au premier tour au niveau d'Eybens, à comparer avec un taux de participation de 43,12% au deuxième tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.