Résultat des législatives 2024 à Poisat (38320) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fortement progressé en comparaison de la Nupes il y a deux ans Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des voix obtenus au niveau de la France sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des législatives il y a une semaine, à Poisat, le binôme Front populaire a pour sa part glané 43,96% des votes dans la localité. Un score en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (10 points de plus). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 48,05% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Poisat aux dernières législatives Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections de l'Assemblée à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections législatives au niveau national, soit près de quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà grand. La part d'électeurs arrachés par la formation politique à Poisat s'élève par ailleurs à 11 points en 2 ans. Assez pour prévoir un ancrage solide du parti sur place, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final à Poisat pour la majorité aux élections législatives ? Ce score du premier tour est immanquablement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Poisat offrait en revanche 33,55% pour Jean-Charles Colas-Roy (Ensemble ! - Majorité présidentielle)des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 33,11% des voix. Poisat optera d'ailleurs encore pour Jean-Charles Colas-Roy au second tour, finalement à la première place localement avec 51,95%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,05%.

20:05 - Déjà 43,96% pour l'Union de la gauche à Poisat aux élections législatives Cyrielle Chatelain (Front populaire) a obtenu 43,96% des votes à Poisat le 30 juin dernier, lors du 1er tour des élections législatives. Edouard Robert (Rassemblement National) et Louve Carrière (Ensemble !) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 24,92% et 23,51% des électeurs à l'échelle de la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Cyrielle Chatelain accumulant cette fois 42,17%, devant Edouard Robert avec 30,5% et Louve Carrière avec 19,23%.

19:21 - À Poisat, la participation du premier round éclipse celle des européennes Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? À Poisat, le pourcentage de participation lors du 1er round des législatives 2024 a été de 77,06%, surpassant celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 66,75% des inscrits sur les listes électorales de Poisat (38). La participation était de 63,14% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Poisat ? À Poisat, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés des législatives. 22,94% des électeurs de Poisat ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,25% au premier tour et 42,54% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 590 personnes en âge de voter au sein de la ville, 15,85% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,1% au deuxième tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient en effet pousser les électeurs de Poisat (38320) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Poisat : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Poisat, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 5,49% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec 40,71% de population active et une densité de population de 845 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux élevé de cadres, représentant 37,1%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (4,74%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,13%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,11%), témoigne d'une population instruite à Poisat, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.