Résultat des législatives 2024 à Saint-Martin-d'Hères : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères décisifs des législatives est le niveau de participation. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Martin-d'Hères s'élevait à 62,98%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,62% au premier tour et 41,01% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 18 090 personnes en âge de voter dans la ville, 65,79% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 72,07% au premier tour, soit 13 037 personnes. Les jeunes manifestent généralement une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Saint-Martin-d'Hères ?

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Martin-d'Hères : perspectives électorales

La composition démographique et socio-économique de Saint-Martin-d'Hères détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 4155 hab/km² et 44,38% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 14,52% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (67,88%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 7 764 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,87% et d'une population immigrée de 20,63% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 18,76% à Saint-Martin-d'Hères, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.