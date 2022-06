Résultat de la législative à Fécamp : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fécamp sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Fécamp ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho à Fécamp ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Fécamp avec 30,9% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 27,11%, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,39% et Éric Zemmour à 4,4%. 14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Fécamp ? À Fécamp, le niveau de participation sera sans nul doute un critère important du scrutin législatif. Les jeunes générations affichent la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 32,05% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 32,69% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Fécamp en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 18 540 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections législatives, sur les 13 816 inscrits sur les listes électorales à Fécamp, 60,89% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 54,05% au second tour. 09:30 - Fécamp dispose d'une exception pour voter jusqu'à 19 heures Les résultats des législatives 2022 à Fécamp vont théoriquement être annoncés dans la foulée de la fermeture de l'unique bureau de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 19 heures, la fermeture ayant été repoussée, et on découvrira assez vite qui des 12 candidats est qualifié pour le 2me tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Fécamp

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fécamp comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Jean Marc Bled Reconquête ! Victor Balier Les Républicains Jean-Paul Macé Divers extrême gauche Patrick Bucourt Droite souverainiste Marie-Agnès Poussier-Winsback Ensemble ! (Majorité présidentielle) Stéphanie Fouani Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicolas Goury Rassemblement National Victor Fournier Divers centre Annabelle Betemps Folain Divers droite Mickaël Baron Divers gauche Carole Servais Ecologistes Stéphanie Kerbarh Divers centre

Législatives 2022 à Fécamp : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31% des votes au premier tour à Fécamp, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et celui qui joua le rôle de troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 27% et 20% des suffrages. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 50% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 50% des votes. Les habitants de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales résidant à Fécamp (76) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.