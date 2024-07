Résultat des législatives 2024 à Bolbec : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bolbec

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Bolbec regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 635 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 438 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 19,64% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,64% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Bolbec accueille une communauté diversifiée, avec ses 184 résidents étrangers, soit 1,59% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2047,82 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 22,26%, synonyme d'une situation économique fragile. Bolbec incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.