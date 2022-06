Résultat de la législative à Flavy-le-Martel : 2e tour en direct

17:26 - La candidature Rassemblement National en première position à Flavy-le-Martel

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Il faut bien sûr tenir compte des particularismes locaux, comme à Flavy-le-Martel. Avec 34,79% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Flavy-le-Martel à l'occasion du 1er tour de la législative dimanche 12 juin 2022. En seconde position, la candidature Les Républicains ramasse 30,78% des suffrages. A la troisième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 18,94% des suffrages.