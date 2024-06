Résultat des législatives à Fontaine-la-Mallet : l'élection 2024 en direct

12:05 - Election à Fontaine-la-Mallet : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Début juin, pendant les européennes, 39,86% des personnes en âge de voter à Fontaine-la-Mallet avaient boudé les urnes. L'abstention était de 44,27% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,9% au premier tour et seulement 48,93% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Fontaine-la-Mallet pour les législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.