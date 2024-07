Résultat des législatives 2024 à Montivilliers : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Montivilliers ? Dans l'agglomération, 35,6% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 229 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 28,86% étaient restés chez eux. L'abstention était de 27,86% au deuxième tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,81% au premier tour et 56,65% au second tour.

17:29 - Dynamique électorale à Montivilliers : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Montivilliers, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,37%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (55,66%) met en exergue le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (79,45%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 5 679 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,56%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,82%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montivilliers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,79% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.