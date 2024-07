Résultat des législatives à Le Havre : suivez la fin de ce 2e tour avec tous les chiffres EN DIRECT

20:02 - Le Front populaire en tête avec 37,46% au Havre aux législatives

D'après les projections en nombre de sièges publiées dès la fin du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats centristes pourraient maintenir une centaine de députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularismes locaux. Les candidats Nouveau Front populaire ont amassé, au total au Havre, 37,46% des votes, pour les 2 circonscriptions que rassemble la ville, le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de la législative. Les représentants Horizons et Rassemblement National les suivaient grâce à 29,11% et 27,12% des électeurs à l'échelle de la ville. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Agnès Firmin Le Bodo (HOR) dans la 7e circonscription avec 33,94% et Jean-Paul Lecoq (UG) dans la 8e circonscription avec 42,85%. A l'échelle de chacune des circonscriptions, le groupe de tête était cette fois Agnès Firmin Le Bodo dans la 7e avec 34,83% et Jean-Paul Lecoq dans la 8e avec 42,81%.