Résultat de la législative à Forcalquier : 2e tour en direct

En direct

17:43 - Un gagnant ce soir pour le bloc de gauche ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Forcalquier, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant cette seconde manche des élections législatives 2022. Cet électorat a donc une certaine envergure ce 19 juin. Mais ce score est cependant à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 33,43%, 4,96%, 1,24% et 2,32% il y a deux mois. Le bloc de gauche pouvait donc espérer un total théorique de 41,95% à Forcalquier pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée à Forcalquier A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Forcalquier. Avec 39,26% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Forcalquier le 12 juin dernier au soir du 1er tour de l'élection législative. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui recueillent dans l'ordre 30,94% et 14,46% des suffrages.

13:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Forcalquier Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 57,35% des électeurs inscrits à Forcalquier s'étaient rendus aux urnes. L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 27,03% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 22,84% au premier tour.