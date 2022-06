Résultat de la législative à Forcalquier : en direct

17:16 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Forcalquier ?

À Forcalquier, Jean-Luc Mélenchon finissait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,43% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 21,55%. Suivaient, avec 19,2%, Marine Le Pen et enfin, à 5,75%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines changeront peut-être cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.