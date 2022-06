En direct

18:44 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Fort-de-France ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril si la dernière présidentielle n'avait eu lieu qu'à Fort-de-France, le candidat de gauche ayant cumulé 54,82% des suffrages dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,72% et 3,71% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total probable de 60,25% pour la Nupes.

16:30 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Fort-de-France ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Fort-de-France ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or à Fort-de-France, Jean-Luc Mélenchon atteignait la meilleure place de la dernière élection avec 54,82% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 16,17%. Suivaient, avec 11,33%, Marine Le Pen et enfin, à 3,71%, Anne Hidalgo.

14:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Fort-de-France La participation constituera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif à Fort-de-France. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple capables d'éloigner les habitants de Fort-de-France (97200) des urnes. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 43,91% dans la commune. Le taux de participation était de 42,31% au premier tour, soit 25 502 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Fort-de-France lors des législatives ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des élections passées ? En 2017, lors des législatives, 66,81% des personnes en âge de participer à une élection à Fort-de-France avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 70,67% au second tour.