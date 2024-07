Résultat des législatives 2024 à Saint-Joseph : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Joseph façonne les résultats électoraux ?

A la mi-journée des élections législatives, Saint-Joseph regorge de diversité et d'activités. Avec ses 16 135 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 310 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (67,26%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Saint-Joseph accueille une communauté diversifiée, avec ses 189 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2257,95 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 23,15%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Saint-Joseph, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux défis français.