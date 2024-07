Résultat des législatives 2024 à Schœlcher : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à Schœlcher, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 58,46%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 45,88% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 45,68% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 74,28% au premier tour et 72,23% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Schœlcher ? Les jeunes générations expriment généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Schœlcher ?

17:29 - Analyse socio-économique de Schœlcher : perspectives électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Schœlcher se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 19 341 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 2 502 entreprises, Schœlcher permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (64,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 296 résidents étrangers, représentant 1,52% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 14,25%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2637,16 €/mois. Pour résumer, à Schœlcher, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.