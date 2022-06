En direct

18:44 - Quel résultat aux législatives de Fréjus pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,08% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 42 bureaux de vote de Fréjus en avril. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,1% et 0,86% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 3,96% à gauche de l'échiquier (en plus des suffrages de Mélenchon).

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Fréjus ? Au précédent scrutin, à Fréjus, Marine Le Pen achevait la course en première position au 1er tour de l'élection avec 35,55% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,57%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 14,08% et Éric Zemmour à 12,68%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être modifier la situation lors des législatives à Fréjus. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Fréjus ? À Fréjus, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera immanquablement la participation. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 39 359 personnes en âge de voter dans la ville, 26,51% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 26,43% au premier tour. L'inflation, cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient en effet faire le jeu de l'abstention à Fréjus.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Fréjus en 2017 ? Au fil des élections passées, les 54 623 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 57,45% au premier tour dans la commune à Fréjus. Le taux d'abstention était de 54,12% au dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.