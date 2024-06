Résultat des législatives à Saint-Raphaël : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Saint-Raphaël ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 7,72% à Saint-Raphaël. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 13% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Raphaël, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 10,18% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Raphaël Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 39,33% à Saint-Raphaël le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière semble également indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 39,33% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Saint-Raphaël, devant Valérie Hayer à 16,94% et Marion Maréchal à 11,51%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 7133 électeurs de Saint-Raphaël.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Saint-Raphaël ? Chose rare : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Saint-Raphaël que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait rassemblé 27,69% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 28,03%, suivi donc de Marine Le Pen avec 27,69% et Éric Zemmour avec 15,41%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,19% contre 49,81%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Saint-Raphaël, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 29,11% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,97% pour Philippe Michel-Kleisbauer (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il accumulait pourtant 50,78% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (49,22%). C'est ainsi Julie Lechanteux chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Raphaël Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Raphaël est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 35 950 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 5 165 entreprises, Saint-Raphaël permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 11,62% des résidents sont des enfants, et 45,51% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 2 100 résidents étrangers, représentant 5,85% de la population, favorisent cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 61,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1973,69 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Saint-Raphaël incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Raphaël pour les législatives Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des derniers scrutins électoraux ? Durant les précédentes élections européennes, 58,16% des personnes en capacité de voter à Saint-Raphaël avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 53,89% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 49,25% au premier tour et seulement 49,56% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.