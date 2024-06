Résultat des législatives à Roquebrune-sur-Argens : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un électorat de gauche entre 11% et 12% à Roquebrune-sur-Argens pour ces législatives La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste Glucksmann avait obtenu 7,55% à Roquebrune-sur-Argens il y a quelques jours. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 2,64% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,77% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,82% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 11% sur place. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 12,46% des bulletins dans la commune.

18:42 - Progression fulgurante du RN à Roquebrune-sur-Argens en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Roquebrune-sur-Argens entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 42% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Roquebrune-sur-Argens Consulter des résultats plus récents semble aussi avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste poussée par Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Roquebrune-sur-Argens, avec 45,4% des bulletins valides (3062 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 15,07%, suivie par Marion Maréchal avec 10,11%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Roquebrune-sur-Argens au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Roquebrune-sur-Argens que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La leader de la formation avait engrangé 33,49% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, crédités respectivement de 25,59% et 13,55%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,13% contre 43,87%).

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Roquebrune-sur-Argens ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection des députés au niveau local. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Roquebrune-sur-Argens lors des législatives 2022. C'est en effet Julie Lechanteux qui se classait en pôle position au premier tour avec 34,26% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,02%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,98%.

11:02 - Roquebrune-sur-Argens : élections législatives et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Roquebrune-sur-Argens détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. Avec 42,9% de population active et une densité de population de 124 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 11,94% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (57,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5 765 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,47%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,33%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 51,89%, comme à Roquebrune-sur-Argens, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Roquebrune-sur-Argens Au fil des dernières élections, les 14 672 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les élections européennes, 52,84% des inscrits sur les listes électorales de Roquebrune-sur-Argens avaient pris part au scrutin. La participation était de 49,29% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,05% au premier tour et seulement 44,22% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Roquebrune-sur-Argens ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 76,85% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 76,14% au premier tour, c'est-à-dire 9 655 personnes.