Résultat de la législative à Gap : 2e tour en direct

19/06/22 11:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Gap sont dévoilés aujourd'hui.

Résultats des législatives 2022 à Gap - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Gap aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Hautes-Alpes

Tête de liste Liste Michel Philippo Nouvelle union populaire écologique et sociale Pascale Boyer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Gap - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Gap

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Hautes-Alpes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gap Michel Philippo (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,27% 28,06% Pascale Boyer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,90% 26,99% Eric Sarlin Rassemblement National 21,63% 18,15% Kevin Para Les Républicains 12,56% 14,50% Patricia Hours Reconquête ! 3,68% 3,88% Christine Gamerre Ecologistes 2,08% 2,29% Camille Herbaut Droite souverainiste 1,90% 1,50% Roland Scaramozzino Ecologistes 1,67% 1,66% Véronique Buisson Divers extrême gauche 1,37% 1,04% Fabienne Pratali Ecologistes 1,05% 1,02% Lise Recotillet Régionaliste 0,88% 0,91% Participation au scrutin Circonscription Gap Taux de participation 52,24% 47,26% Taux d'abstention 47,76% 52,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94% 1,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84% 0,78% Nombre de votants 31 155 14 016

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Gap a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. Les 29656 citoyens de Gap votant dans la 1ère circonscription des Hautes-Alpes ont désigné le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. L'issue finale de l'élection législative au niveau de la 1ère circonscription des Hautes-Alpes résultera de la conduite des électeurs des 78 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention atteint 53% des habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription législative. Michel Philippo a raflé 28% des votes. Pascale Boyer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 27% des votes. Enfin, Eric Sarlin (Rassemblement National) obtient 18% des votes.

Législatives 2022 à Gap : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 26,2% des suffrages au premier tour à Gap, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le candidat de La France Insoumise et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 21,5% et 21,5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Gap avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 58,9% des votes, laissant donc à Marine Le Pen 41,1% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout en France, les 42 114 électeurs de Gap seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant iront-ils ?