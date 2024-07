Résultat des législatives 2024 à Tallard (05130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 20% et 22,4% à Tallard pour la nouvelle coalition de gauche ? Le Front populaire qui a émergé en 2024 s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Tallard, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,4% des votes dans la localité. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus). On regardera ce soir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 51,43% à l'époque.

20:58 - Le RN en pôle position à Tallard pour les législatives Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. Le RN pourrait se hisser près de la victoire à Tallard lors du second tour de ces législatives si la dynamique tracée lors des élections du 9 juin se confirme localement, avec surtout un report de voix favorable. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. Une dynamique qui s'appliquera dans la commune avec une élu ce dimanche 7 juillet ? La projection est acrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 12 points dans la localité.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Tallard ? Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être ses chances de gagner. Le Rassemblement national réalisait aussi un beau démarrage à Tallard au cours des élections des députés à l'époque. C'est en effet Eric Sarlin qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 34,26% dans la commune. Mais c'est pourtant Michel Philippo (LFI-PS-PC-EELV) qui avait séduit les électeurs de Tallard au second tour, avec 51,43%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,57%.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national jusqu'ici Pour le premier round de l'élection législative dimanche 30 juin, les citoyens de Tallard ont placé en tête Jérôme Sainte-Marie (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 46,28% des votes. Marie-José Allemand (Union de la gauche) et Pascale Boyer (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en recevant, dans l'ordre, 22,4% et 21,35% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Jérôme Sainte-Marie qui achevait ce premier tour sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 38,24%, devant Marie-José Allemand avec 30,47% et Pascale Boyer avec 22,58%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Tallard ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? Le premier tour des législatives 2024 à Tallard a connu une participation de 72,49%, supérieure à celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 1 670 personnes en capacité de voter à Tallard avaient en effet pris part à l'élection (soit 59,46%). La participation était de 54,9% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation à Tallard va-t-elle descendre au 2e tour des législatives ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Tallard ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Tallard s'élevait à 27,51%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,76% au premier tour. Au second tour, 54,95% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 693 personnes en âge de voter au sein de la localité, 21,2% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,91% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Tallard.

17:29 - Tallard : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Tallard montrent des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,83%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 132 euros par an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 852 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,23%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (12,64%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Tallard mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,87% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.