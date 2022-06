Résultat de la législative à Gauchy : en direct

17:16 - À Gauchy, des sondages aussi parlants ?

À Gauchy, Marine Le Pen finissait en pôle position de la dernière élection avec 39,12% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,63%. On trouvait plus loin, avec 19,73%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,7%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement transformer ce paysage et donc le résultat des législatives à Gauchy, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.