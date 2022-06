Résultat de la législative à Gouesnou : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gouesnou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Gouesnou ? La majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines s'appliqueront probablement à Gouesnou. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le président sortant avait obtenu 37,16% des voix à Gouesnou, à la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait enregistré 17,5% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,92% (contre 22%). 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle à Gouesnou ? À Gouesnou, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères principaux de ces législatives. L'inflation est de nature à impacter la participation à Gouesnou (29850). En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 79,54% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 79,76% au premier tour, ce qui représentait 4 158 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Gouesnou quel était le taux de la participation à Gouesnou en 2017 ? Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, durant les législatives, 51,04% des inscrits sur les listes électorales de Gouesnou avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 43,03% pour le deuxième tour. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Quelques données clés pour les législatives à Gouesnou Les résultats de l'élection législative 2022 à Gouesnou vont être connus assez rapidement après la fermeture des 6 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le verdict devrait arriver dans les heures suivantes pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Gouesnou

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gouesnou comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Réza Salami Divers gauche Rémy Collard Divers extrême gauche Jean-Yves Le Corre Ecologistes Jean-Charles Larsonneur Divers centre Sylvia Madec Régionaliste Anne Gélébart Union des Démocrates et des Indépendants Gérald Hebert Droite souverainiste Melvyn Hita Divers extrême gauche Alice Vasseur Divers gauche Fortuné Pellicano Parti radical de gauche Pierre-Yves Cadalen Nouvelle union populaire écologique et sociale Mikaël Cabon Divers centre Marc Coatanea Ensemble ! (Majorité présidentielle) Yvette Poullaouec Rassemblement National Sandrine Migerel Régionaliste Elisabeth Louvel Reconquête !

Législatives 2022 à Gouesnou : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Gouesnou (29850) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 37,2% des votes au premier tour à Gouesnou, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 17,9% et 17,5% des voix. Le choix des électeurs de Gouesnou était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71,8% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 28,2% des votes. Les administrés de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?