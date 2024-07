Résultat des législatives 2024 à Guipavas : les premiers chiffres du 2e tour

À Guipavas, le taux de participation est indéniablement l'un des facteurs cruciaux de ces élections législatives. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Guipavas a atteint 26,11%. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,25% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 21,37% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,06% au premier tour. Au second tour, 48,26% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Guipavas ?

17:29 - Guipavas : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la ville de Guipavas, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 7,71% et une densité de population de 326 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2473,32 euros/mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5 974 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,77%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,84%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Guipavas mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,39% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.