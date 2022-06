Résultat de la législative à Gréoux-les-Bains : 2e tour en direct

En direct

17:54 - La Nouvelle union populaire avait terminé sur la 3e marche à Gréoux-les-Bains il y a 7 jours La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait se fixer un total théorique de 21,18% à Gréoux-les-Bains avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis à la députation a pourtant enregistré 15,14% des suffrages il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la troisième marche.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Gréoux-les-Bains ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale cachent des réalités locales complexes, comme par exemple à Gréoux-les-Bains. Grâce à 39,83% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Gréoux-les-Bains dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour de la législative. La candidature Rassemblement National obtient 29,2% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 15,14% des voix.

13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Gréoux-les-Bains ? Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour le deuxième tour des législatives ? En 2017, lors des élections législatives, 58,47% des inscrits sur les listes électorales de Gréoux-les-Bains avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,59% pour le deuxième tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour d'élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour.