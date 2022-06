Résultat de la législative à Gréoux-les-Bains : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gréoux-les-Bains sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:55 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Gréoux-les-Bains C'est donc parti pour ces législatives ! À Gréoux-les-Bains, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 12 candidats qui se présentent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 2447 votants de Gréoux-les-Bains ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Gréoux-les-Bains

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gréoux-les-Bains comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

Tête de liste Liste Laurine Miffred Reconquête ! Sylvie Lyons Divers gauche Dominique Blanc Divers droite Nicole Van Heesbeke Ecologistes Annabel Ros Divers extrême gauche Bruno Potie Divers Paul Audan Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascal Recotillet Régionaliste Patricia Rolland Ecologistes Delphine Bagarry Nouvelle union populaire écologique et sociale Christian Girard Rassemblement National Romaric Giacomino Droite souverainiste

Législatives 2022 à Gréoux-les-Bains : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,26% des votes au premier tour à Gréoux-les-Bains. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,44% et 14,14% des voix. Le choix des administrés de Gréoux-les-Bains était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (53,06% des votes), cédant donc à Emmanuel Macron 46,94% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Comme partout en France, les citoyens de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.