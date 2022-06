Résultat de la législative à Guignes : en direct

En direct

19:21 - Du côté de la Nupes, les 23,15% de Mélenchon à Guignes augurent un score élevé Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 23,15% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Guignes le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,27% et 1,32% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 28,74% à Guignes pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Guignes ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces indications des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Guignes ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or à Guignes, Marine Le Pen figurait en tête de la dernière élection avec 29,64% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,15%. Arrivaient ensuite, avec 20,89%, Emmanuel Macron et enfin, à 8,33%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de un peu moins de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Guignes Le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des critères importants du scrutin législatif 2022 à Guignes. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Guignes. Au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 68,24% au niveau de la localité, contre une participation de 74,2% au premier tour, soit 1 930 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Guignes ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins ? A l'occasion des législatives de 2017, 65,12% des électeurs de Guignes avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 61,17% au deuxième tour.