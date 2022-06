Résultat de la législative à Guilers : en direct

En direct

17:13 - Les grandes tendances des sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Guilers ? Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection suprême à Guilers avec 33,72% des suffrages exprimés, au premier round. Marine Le Pen terminait deuxième à 20,25%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,55% et Yannick Jadot à 6,2%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront certainement infléchir cette donne lors des législatives dans la ville, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Guilers À Guilers, la participation sera incontestablement l'une des clés des élections législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 78,42% des personnes en âge de voter dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,9% au premier tour, c'est-à-dire 5 078 personnes. La hausse des prix des carburants qui grève le budget des ménages combinée avec les incertitudes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont capables de détourner l'attention des électeurs de Guilers de leur devoir civique.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à Guilers ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? En 2017, au moment des législatives, 52,36% des inscrits sur les listes électorales de Guilers avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,42% pour le tour deux.