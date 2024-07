Résultat des législatives 2024 à Saint-Renan : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Renan, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Dans la ville, dimanche, 26,73% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,53% au premier tour et 51,54% au second tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,65% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 21,33% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Renan ?

17:29 - Saint-Renan : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et socio-économique de Saint-Renan définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,34% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec 44,9% de population active et une densité de population de 608 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,76%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 284 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,67%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,19%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Renan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,92% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.