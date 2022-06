Résultat de la législative à Hagetmau : en direct

12/06/22 10:58

9 candidats sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription d'Hagetmau ce dimanche, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau d'impétrants dans la moyenne du reste du pays. Et les 3639 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 4 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce premier tour.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat ou candidate placeront en pole position des résultats des élections législatives les habitants d'Hagetmau à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 31,45% des suffrages au premier tour à Hagetmau. L'ancien banquier de chez Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean Lassalle, qui avaient respectivement obtenu 20,68% et 12,89% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Hagetmau avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 61,85% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 38,15% des votes.