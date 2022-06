Résultat de la législative à Illkirch-Graffenstaden : en direct

En direct

17:08 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Illkirch-Graffenstaden ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Illkirch-Graffenstaden dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Illkirch-Graffenstaden cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 34,91% des suffrages. A la suite, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 20,18%, puis Marine Le Pen à 18,99% et Éric Zemmour à 7,09%.

14:30 - À Illkirch-Graffenstaden, le chiffre le plus attendu de ces législatives reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Illkirch-Graffenstaden, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix des carburants qui plombe les finances des familles, combinée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient susceptibles de détourner l'attention des habitants d'Illkirch-Graffenstaden du vote. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,54% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 25,89% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Illkirch-Graffenstaden, le score de l'abstention aux législatives sera un élément fort L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 62,37% des personnes en capacité de participer à une élection à Illkirch-Graffenstaden avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,86% au second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012.