Résultat des législatives 2024 à Ostwald : les premiers chiffres du 2e tour

À Ostwald, l'abstention est immanquablement l'une des clés des élections législatives. L'abstention a atteint 32,71% à Ostwald lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 57,41% au premier tour et 60,27% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 28,01% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 30,39% au second tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Ostwald ?

17:29 - Ostwald : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Quel impact auront les électeurs d'Ostwald sur les résultats des législatives ? Dans la commune, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,05% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2280,98 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3 574 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,09% et d'une population immigrée de 13,38% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,0% à Ostwald, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.