Résultat des législatives à Strasbourg : qui est en tête ? EN DIRECT

17:29 - Strasbourg : enjeux locaux et perspectives électorales

La démographie et le profil socio-économique de Strasbourg contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 3542 hab par km² et un taux de chômage de 16,92%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une automobile (54,24%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 71 268 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,93% et d'une population étrangère de 16,52% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 12,53% à Strasbourg, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.