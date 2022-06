Résultat de la législative à Jacob-Bellecombette : en direct

En direct

19:22 - Que vont choisir les supporters de gauche à Jacob-Bellecombette ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Jacob-Bellecombette. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,13% et 1,6% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 34,11% à Jacob-Bellecombette pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Jacob-Bellecombette, des sondages tout aussi valables qu'en France ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Ces indications des derniers jours auront sans doute un écho à Jacob-Bellecombette ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Jacob-Bellecombette cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 31,39% des suffrages. Derrière, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 25,38%, puis Marine Le Pen à 13,97% et Éric Zemmour à 7,62%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche 27,85% à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives à Jacob-Bellecombette À Jacob-Bellecombette, l'une des grandes inconnues des élections législatives sera immanquablement la participation. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine sont notamment susceptibles de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Jacob-Bellecombette. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 22,97% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,26% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion des législatives 2022, un élément important à Jacob-Bellecombette ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 2 336 inscrits sur les listes électorales de Jacob-Bellecombette avaient participé au vote au premier tour (soit 51,54%). La participation était de 41,14% pour le tour deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.