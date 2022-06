Résultat de la législative à l'Argentière-la-Bessée : en direct

12/06/22 11:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de l'Argentière-la-Bessée sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:12 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à l'Argentière-la-Bessée ? Les éléments clés de ces législatives 2022 à l'Argentière-la-Bessée sont limpides : la ville ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 9 candidats. Un niveau comparable à celui du reste du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour faire leur choix. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour maximiser la part d'inscrits mobilisés.

Résultat des élections législatives 2022 à l'Argentière-la-Bessée

Les élections législatives 2022 auront lieu à l'Argentière-la-Bessée comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Hautes-Alpes

Tête de liste Liste Joel Giraud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandrine Bessonnier Droite souverainiste Rémi Roux Divers gauche Margot Pelissier Reconquête ! Carole Chauvet Les Républicains Yann Passereau Ecologistes Boris Guignard Divers extrême gauche Louis Albrand Rassemblement National Capucine Mounal Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à l'Argentière-la-Bessée : les enjeux

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 33,52% des voix au premier tour à l'Argentière-la-Bessée. L'ancien troisième homme de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,64% et 18,26% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été recalé, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en captant 58,82% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 41,18% des voix. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche obtiendra-t-elle la majorité des votes des électeurs de cette commune à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à l'Argentière-la-Bessée ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains.