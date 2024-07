Résultat des législatives 2024 à Briançon : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Briançon : démographie, élections et stratégies politiques

À Briançon, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,54%. En outre, le taux de ménages propriétaires (52,68%) met en exergue l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (46,08%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 125 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (25,72%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (23,5%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 36,59%, comme à Briançon, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.