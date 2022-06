Résultat de la législative à l'Horme : en direct

12/06/22 10:56

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29,8% des suffrages au premier tour à l'Horme, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,9% et 20,2% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en réunissant 51,8% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 48,2% des votes exprimés lors des résultats. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de l'Horme reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.