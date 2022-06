Résultat de la législative à la Ciotat : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Ciotat sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour La Ciotat ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance à la Ciotat ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à la Ciotat cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 27,74% des suffrages. Derrière, remontait Emmanuel Macron à 23,6%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,46% et Éric Zemmour à 11,64%. Le président-candidat se plaçait à en revanche près de 28% des votants à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à la Ciotat L'un des critères clés de ce scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à la Ciotat. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à la Ciotat (13600). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 27,54% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,0% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à la Ciotat ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 59,19% des personnes aptes à voter à la Ciotat avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 53,27% au deuxième round. Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à la Ciotat Bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de ce jour d'élections législatives 2022 à la Ciotat, jusqu'à la communication des résultats. Il y a 15 candidats dans l'unique circonscription de la ville (soit un peu plus qu'ailleurs) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 31 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à la Ciotat

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Ciotat comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste François Otchakovsky Divers extrême gauche Simon Lachique Ecologistes Aurélien Michel Divers Rebia Benarioua Divers gauche Laurence Leguem Reconquête ! Lucas Trottmann Nouvelle union populaire écologique et sociale Hélène Knezevic Droite souverainiste Roland Giberti Les Républicains Jean Reynaud Régionaliste Bertrand Mas-Fraissinet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Giovanni Schipani Divers droite Coralie Raynaud Divers extrême gauche Daniel Combo Ecologistes Amélie Bregeon Divers centre Joëlle Mélin Rassemblement National

Législatives 2022 à la Ciotat : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28% des voix au premier tour à la Ciotat, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 24% et 19% des voix. Le choix des habitants de la Ciotat était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (52% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 48% des votes. Les citoyens de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les citoyens de la Ciotat prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ?