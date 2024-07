Résultat des législatives 2024 à Aubagne : les premiers chiffres du 2e tour

L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Comme spécifié dans le post précédent, la participation au premier tour des législatives à Aubagne était de 63,48%, plus forte que celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, sur les 34 463 personnes en âge de voter à Aubagne, 49,94% avaient effectivement participé au vote. Le taux de participation était de 46,59% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

La participation est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Aubagne s'élevait à 63,48% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,38% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 72,34% au premier tour, soit 24 234 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,17% au premier tour. Au deuxième tour, 43,44% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Aubagne ? La nouvelle perception de la vie politique pourrait renforcer l'engagement civique des habitants d'Aubagne (13400).

17:29 - Aubagne : démographie, élections et stratégies politiques

A la mi-journée des élections législatives, Aubagne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 47 342 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 5 755 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (74,9%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 2 680 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 40,75% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2896,88 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. En résumé, Aubagne incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.